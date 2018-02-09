В Египте освободили задержанную за танец живота россиянку

Власти Египта освободили россиянку Екатерину Андрееву, задержанную в Каире за "провокационные действия" в ночном клубе и "слишком откровенный костюм". Из полиции женщина отправилась в больницу для проведения медицинского обследования в связи с "ухудшением эмоционального состояния". Об этом рассказал адвокат танцовщицы Мухаммед Салех. Он отметил, что у его подзащитной есть разрешение на работу в республике.

РИА Новости напоминает, что Андреева, известная в арабском мире под именем "Жемчужина", была задержана в одном из ночных клубов Каира за "слишком откровенные" танцы. Власти хотели депортировать женщину. Однако адвокат сумел отстоять ее право остаться в Египте.

"У моей подзащитной есть все необходимые официальные документы. Кроме того, никаких утвержденных критериев костюма для танцев не существует", - подчеркнул Салех.