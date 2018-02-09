В итальянской Пизе мотоциклист ранил четверых из пистолета

В итальянском городе Пиза уличная ссора закончилось стрельбой из пистолета, ранения получили четыре человека.

Инцидент произошел внутри одного из кварталов. Местный житель в возрасте примерно 20 лет разъезжал по улицам на мотоцикле на высокой скорости. Это не понравилось прохожим и посетителям бара, занимавшими вынесенные из помещения столики. В ответ на замечания байкер достал мелкокалиберный пистолет и сделал несколько выстрелов по оппонентам. Затем он убежал с места происшествия, но вскоре вернулся - уже с другим более солидным пистолетом и продолжил стрелять. Пострадавшие получили ранения в руки и ноги.

Полиция объявила преступника в розыск. По предварительным данным, инцидент не связан с мотивами расизма и не является террористическим актом, информирует ТАСС.