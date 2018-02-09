В Минфине пообещали снижение налоговой нагрузки

Фискальная нагрузка на бизнес не будет расти, а будет снижаться, заявил министр финансов Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Для добросовестных налогоплательщиков в следующем цикле налоговая нагрузка увеличиваться не будет, наоборот, будет сокращаться",- отметил Силуанов.

Он подчеркнул, что выработать предложения по налоговой нагрузке на ближайшие 6 лет предстоит вместе бизнесу и государству. В предыдущие годы базовые ставки не менялись.

При этом индексировались акцизы, закончился мораторий по налогу на движимое имущество, признал министр.