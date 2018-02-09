В Минюсте предложили создать электронный сервис поиска адвокатов

Фонд социального страхования вместе с Федеральной палатой адвокатов планируют запустить программу "Социальный электронный адвокат", которая поможет гражданам защищать свои права. Например, когда возникает спор по размеру пособий.

Эта новость прозвучала на конференции "Новые технологии и правоприменение", организованной Федеральной палатой адвокатов совместно с Федеральной нотариальной палатой. Представитель Фонда социального страхования рассказал, что планируется создать робота, который автоматически бы рассчитывал пособия. А выданные расчеты бы приобрели статус документа.

Помогут электронные технологии и разрешать споры с чиновниками. В рамках конференции заключено соглашение о взаимодействии между Федеральной палатой адвокатов РФ и Фондом социального страхования РФ. Предусматривается, например, совместное участие в организации оказания застрахованным лицам и гражданам льготных категорий бесплатной юридической помощи.

Предусматривается также формирование экспертных групп для подготовки предложений по совершенствованию правоприменительной практики и законодательства.

В свою очередь заместитель министра юстиции России Денис Новак на конференции посоветовал Федеральной палате адвокатов создать сервисы, которые сделают оказание правовой помощи гражданам доступнее и удобнее. Например, разработать программу по составлению проектов типовых договоров и приложение для поиска адвокатов. Тогда процесс получения качественных юридических услуг будет гораздо быстрее.