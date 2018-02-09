В Минпромторге рассказали о механизмах стимулирования промышленности

Выпуск новой продукции промышленных предприятий будет компенсироваться, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе съезда РСПП. "Первые образцы промышленной продукции, которые поступают на рынок, будут компенсированы скидкой для того, чтобы легко войти на этот рынок", - сказал министр.

Он также отметил, что механизмом обновления предприятий станут специальные инвестиционные контракты.

В российской экономике необходимо повышать производительность труда, признал Мантуров. Добиться этого можно за счет цифровизации экономики. Минпромторгом разработана модель цифрового предприятия. На основе этой модели будет проводиться аудит предприятий оборонной промышленности.

Затем опыт таких пилотных проектов будет распространен на гражданские предприятия, отметил Денис Мантуров.