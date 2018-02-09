В Риме почтили память российских дипломатов

В преддверии Дня дипломатического работника (отмечается 10 февраля) на римском некатолическом кладбище Тестаччо состоялась церемония возложения цветов к могилам российских дипломатов.

Алые гвоздики возложили к захоронениям министра юстиции, генерал-прокурора Российской Империи в 1884-1905 годах и посла России в Италии в 1905-1908 годах Николая Муравьева и посла России в Италии в 1912-1915 годах Анатолия Крупенского, а также к надгробиям десятка других сотрудников российских дипмиссий на Апеннинах.

В церемонии приняли участие сотрудники посольства России в Италии, военного атташата, представительства Россотрудничества, школьники, журналисты. Ключарь православного храма святой великомученицы Екатерины в Риме иеромонах Амвросий совершил заупокойную литию.

Церемония возложения венков также состоялась в римском католическом Соборе Сан-Лоренцо-ин-Лучина, где захоронен сотрудник российских дипмиссий в Риме и Неаполе В.П. Лизакевич (1774-1817 гг.).