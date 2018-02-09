В Сирии поймали двух "британских" палачей ДАИШ

В Сирии курды взяли в плен двух палачей ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "ИГИЛ").

Александа Коти и Эль Шафи Эльшейх входили в группу, которую называли "Битлз", так как у боевиков был британский акцент. Они казнили многих западных заложников, записывая происходящее на камеру и выкладывая видео в интернет.

Главарь группы Мохаммед Эмвази по прозвищу Джихади Джон был ликвидирован в Сирии в 2015 году. Еще один палач Эйн Лесли Дэвис был задержан и осужден в Турции.

РИА Новости отмечает, что все четверо ранее проживали на западе Лондона. Родители Коти - выходцы из Ганы и Кипра, а семья Эльшейха бежала в Соединенное Королевство из Судана в 1990-х годах.