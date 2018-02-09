В Таиланде задержан россиянин по запросу ФБР

Полиция Таиланда задержала гражданина России Сергея Медведева. Его сочли главой преступной кибергруппировки Infraud Organisation. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные издания.

Как уточняется, Infraud Organisation в теневом интернете осуществляла продажу оружия, вирусных программ для компьютера, личных данных пользователей, а также наркотиков. Расчеты осуществлялись в криптовалюте.

Запрос на задержание россиянина поступил от ФБР США, силовое задержание провели полицейские Бангкока. В ходе обыска у Медведева были изъяты документы, биткоины и компьютер.