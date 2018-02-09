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09.02.2018 11:36
Рубрика: В мире

В Таиланде задержан россиянин по запросу ФБР

Полиция Таиланда задержала гражданина России Сергея Медведева. Его сочли главой преступной кибергруппировки Infraud Organisation. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные издания.

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Как уточняется, Infraud Organisation в теневом интернете осуществляла продажу оружия, вирусных программ для компьютера, личных данных пользователей, а также наркотиков. Расчеты осуществлялись в криптовалюте.

Запрос на задержание россиянина поступил от ФБР США, силовое задержание провели полицейские Бангкока. В ходе обыска у Медведева были изъяты документы, биткоины и компьютер.

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