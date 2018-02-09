Загадочный предмет мебели поставил в тупик соцсети

09.02.2018, 13:01 Текст: Анна Баранова

Журналист The New York Times с никнеймом @mccanner опубликовала в Twitter фотографию необычных диванов в офисе издания. Девушка призналась, что не имеет понятия, как правильно сидеть на красной кушетке причудливой формы.

"Я умный человек, у меня есть степень магистра и все такое, но я даже не представляю, как на этом сидеть", - подписала свой пост Эрин.

Запись набрала почти 11, 5 тысячи лайков и более 2 тысяч репостов. Пользователи соцсети высказали в комментариях свои предположения о том, как же "пользоваться" необычным красным диваном. 

Большинство россиян не скрывают пароли от гаджетов
Необычный отзыв в интернет-магазине "взорвал" Сеть
интернет
"ВКонтакте" запустил самую необычную функцию 07.02.2018
WhatsApp добавил в приложение долгожданную возможность 07.02.2018
В Telegram появилась новая удобная возможность 07.02.2018
соцсети
Фото: Reddit.com
Необъяснимая оптическая иллюзия "взорвала" интернет 07.02.2018
Талантливый пес стал звездой социальных сетей 06.02.2018
хиты
Фото: depositphotos.com
Мужчина разгадал головоломку и получил 2,5 миллиона рублей в биткоинах 06.02.2018
Мужчина нашел лучший способ сделать предложение своей девушке 05.02.2018
Раскрыт секрет вирусного видео с крысой 01.02.2018
Новости СМИ

Похожие материалы

Похожее из рубрики

Комментарии (0)
Добавить комментарий