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Загадочный предмет мебели поставил в тупик соцсети
Журналист The New York Times с никнеймом @mccanner опубликовала в Twitter фотографию необычных диванов в офисе издания. Девушка призналась, что не имеет понятия, как правильно сидеть на красной кушетке причудливой формы.
I am a smart human with a masters degree and everything and I have absolutely no idea how to sit on these. pic.twitter.com/qqOWhX5vnB— erin mccann | subscribe to The New York Times (@mccanner) 7 февраля 2018 г.
"Я умный человек, у меня есть степень магистра и все такое, но я даже не представляю, как на этом сидеть", - подписала свой пост Эрин.
Запись набрала почти 11, 5 тысячи лайков и более 2 тысяч репостов. Пользователи соцсети высказали в комментариях свои предположения о том, как же "пользоваться" необычным красным диваном.
um duh pic.twitter.com/WmwAcHE07y— Choire (@Choire) 7 февраля 2018 г.
wait @kwameopam did solve pic.twitter.com/Z7TstC6Yag— Choire (@Choire) 7 февраля 2018 г.
They're for sit-ups pic.twitter.com/sQ0Nwy7pGs— Monica Cawley 高是明 (@MissMonicaE) 7 февраля 2018 г.
7 февраля 2018 г.
Here. try this! @nytimes @mccanner @gingerkitten25 pic.twitter.com/Sc5Z4s2F6r— Ricardo Barandiaran (@RicBarandiaran) 8 февраля 2018 г.
For a long boii pic.twitter.com/F323KBDdeO— IT'S YA BOII YUYU (@LWRE1999) 7 февраля 2018 г.
7 февраля 2018 г.