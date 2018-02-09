Загадочный предмет мебели поставил в тупик соцсети

Журналист The New York Times с никнеймом @mccanner опубликовала в Twitter фотографию необычных диванов в офисе издания. Девушка призналась, что не имеет понятия, как правильно сидеть на красной кушетке причудливой формы.

I am a smart human with a masters degree and everything and I have absolutely no idea how to sit on these. pic.twitter.com/qqOWhX5vnB — erin mccann | subscribe to The New York Times (@mccanner) 7 февраля 2018 г.

"Я умный человек, у меня есть степень магистра и все такое, но я даже не представляю, как на этом сидеть", - подписала свой пост Эрин.

Запись набрала почти 11, 5 тысячи лайков и более 2 тысяч репостов. Пользователи соцсети высказали в комментариях свои предположения о том, как же "пользоваться" необычным красным диваном.