Житель Таиланда умер после крупного выигрыша в лото

Житель Таиланда, 42-летний Джиравут Понгхпхан, покончил с собой после потери лотерейного билета на сумму 1,68 миллиона долларов, сообщает информационный портал news.com.au.

Счастливый обладатель джекпота в провинции Тхонбури собрал родственников и друзей отметить судьбоносное событие. Однако, как оказалось, счастливый билет куда-то пропал. После этого Понгхпан впал в глубокую депрессию, обвиняя себя в том, что не смог обеспечить достойную жизнь семьи.

Предсмертная записка была найдена возле тела Джиравута в спальне. "Мне очень жаль, пожалуйста, не трогайте мою семью, я действительно выиграл приз лотереи", - гласили его последние слова. Полиция проводит расследование инцидента. По свидетельствам очевидцев, Понгхпан приобрел семь лотерейных билетов, один из которых выиграл большую сумму.