Жорес Алферов: Интернет не должен быть доступен всем

Лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов пока не видит реальной угрозы для человечества со стороны искусственного интеллекта. А войну машин и скорое "восстание роботов" не прогнозирует: "Мы от этого еще далеки. Но опасность есть". И уже сегодня, по словам академика, нельзя полностью доверять "машине".

Физик с мировым именем, руководитель Санкт-Петербургсокго научного центра РАН выразил сожаление, что электронные технологии сейчас общедоступны, "а должны быть ограничения". Сказанное относится и к ресурсам мировой Сети.

"Интернет должен иметь ограничение, - заявил академик Алферов в "Российской газете". - Интернет не должен быть доступен всем".

Такую свою позицию ученый мотивировал тем, что полное отсутствие контроля и разумных ограничений наносит вред людям, влияет на их поведение, нравственные ориентиры и психическое здоровье. "Мы сегодня одурачиваем население, - констатировал Жорес Алферов. - И получаем массу проблем".

Развернутый диалог с академиком Алферовым - в ближайших номерах "Российской газеты".