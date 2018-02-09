Ученые открыли вырабатывающую золото бактерию

Международная группа ученых открыла бактерию, которая в процессе жизнедеятельности вырабатывает чистое золото. Об этом сообщает научный портал ScienceAlert.

Бактерия получила название Cupriavidus metallidurans. Выяснилось, что микроорганизм обитает в почвах с высоким содержанием меди и тяжелых металлов.

Микроорганизм "питается" медью, но ее количество должно быть строго ограничено. Механизм разложения солей меди и золота запускается на внешней стороне мембраны. Разложение идет до соединений, способных проникнуть сквозь клеточную стенку.

Как только наступает насыщение медью, ее избыток начинает выводится из бактерии.

В этой биохимической реакции под действием определенного фермента участвуют и соединения золота.

Эффектом этого процесса становится образование частиц металлического золота размером не более нескольких нанометров. Они оседают на внешней стороне клеточной стенки бактерии. По мнению ученых, именно этот процесс и закладывает основу золотых самородков, встречающихся в золотоносной руде.