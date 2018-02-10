Адвокат из Сербии подаст иск против НАТО за применение урана в Югославии

Адвокат сербского города Ниш Срджан Алексич создает рабочую группу юристов, которые подготовят иски против стран-членов НАТО за применение ими обедненного урана во время бомбардировок бывшей Югославии.

Как сообщил сербский портал "B92", юрист принял такое решение после того, как следователи в Италии подтвердили связь между использованием обедненного урана и заболеваниями раком военных, которые провели в Косово три месяца. По словам Алексича, Верховный суд Италии по результатам расследования обязал возместить убытки заболевшим итальянским военнослужащим.

Адвокат также сообщил, что в июне в городе Ниш планируется проведение международного конгресса, на котором планируется привлечь иностранных экспертов для сбора доказательств последствий бомбардировок НАТО.

Напомним, в конце прошлого года Республика Сербская, подвергшаяся натовским бомбардировкам в 1995 году, заявила о намерении присоединиться к иску Сербии и других стран, обвиняющих Североатлантический альянс в использовании боеприпасов с обедненным ураном в ходе военного конфликта на территории бывшей Югославии.