Американских военных заподозрили в торговле наркотиками в Японии

Американские ВМС США проводят внутреннюю проверку личного состава Седьмого флота, который базируется в Йокосуке, в связи с подозрением в обороте наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Моряки, как отмечается, могли продавать запрещенные вещества на территории Японии. Расследование ведется в отношении 12 человек. В числе подозреваемых - члены экипажа авианосца "Рональд Рейган". Предположительно, они покупали и продавали через интернет экстази и ЛСД, и, возможно, сами употребляли наркотики.

К расследованию также привлечены японские специалисты.

На территории Японии размещено несколько сотен военных объектов США. Общая численность американского контингента - порядка 50 тысяч военнослужащих и вспомогательного персонала.