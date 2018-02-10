Антитеррористическая операция в Египте выйдет за границы Синая

В Египте продолжается масштабная антитеррористическая военная операция "Синай-2018", которую называют одной из крупнейших в истории страны. Грандиозность задачи подчеркивает тот факт, что операция официально называется "всеобъемлющей".

Хотя источники в вооруженных силах Египта указывают, что в действиях примет участие беспрецедентное количество единиц сил и техники, точное их число не называется. Но известно, что "зачистка территории от экстремистов" началась сразу в нескольких стратегических регионах. Причем не только на Синайском полуострове, где сосредоточено немало террористов, но и в пустынных районах центрального Египта.

Цель "всеобъемлющей операции" - уничтожение очагов терроризма и криминальных банд на севере и в центре Синая, в Дельте Нила и в пустыне на западе страны с целью, передает ТАСС слова представителя египетской армии полковника Тамера Рифаи.