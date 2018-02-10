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Спорт
10.02.2018 16:06
Текст: Илья Зубко (Пхенчхан)

Дальмайер выиграла женский спринт на Играх-2018

Первая биатлонная гонка на Олимпиаде в Пхенчхане завершилась победой немки Лауры Дальмайер. "Серебро" завоевала норвежка Марте Олсбю, "бронза" у чешки Вероники Витковой. Россиянка Татьяна Акимова при идеальной стрельбе показала лишь 20-е время.

Норвежка Бьорген стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Игр

Две последние Олимпиады в этом виде программы выигрывала родная сестра Антона Шипулина, представляющая Словакию Анастасия Кузьмина. Она была фаворитом и сегодня, с учетом результатов, показываемых на нынешнем Кубке мира именно в спринте. Однако повторить успех в Пхенчхане Кузьмина не смогла, допустив два промаха на первой же стрельбе. С тремя незакрытыми мишенями Настя стала на финише 13-й. Впрочем, ошибались на огневом рубеже практически все. Причина тому - сильный порывистый ветер, от которого дрожали даже временные шатры. Скажем, американка Сьюзан Данкли на "стойке" промахнулась аж четыре раза. Два промаха в сумме допустила одна из претенденток на "золото", трехкратная чемпионка Сочи Дарья Домрачева. У нее девятое итоговое место.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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В таких условиях работа на рубеже нашей Татьяны Акимовой, стартовавшей 17-й, достойна всяческих комплиментов. Ни единого промаха дебютантка Олимпиад не допустила. Но ходом, увы, не смогла соперничать со многими. Акимова проиграла немке Лауре Дальмайер 39 секунд. У новоиспеченной чемпионки, к слову, тоже стрельба была идеальной. Норвежка Марте Олсбю, не закрыв одну мишень, заняла второе место с отставанием в 24,2 секунды. 1,6 секунды ей уступила Вероника Виткова, ставшая третьей.

Что же касается Татьяны Акимовой, то она в итоговом протоколе значится 20-й, уступив Дальмайер 1 минуту и 18 секунд. Вторая представительница "олимпийских аатлетов из России" - наши биатлонисты решением МОК, как известно, понесли серьезнейшие кадровые потери и приехали в Пхенчхан лишь вчетвером - Ульяна Кайшева стала 33-й с двумя промахами (отставание от победительницы 1 минута и 52 секунды).