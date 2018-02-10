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Спорт
10.02.2018 15:49
Текст: Илья Трисвятский (Пхенчхан)

Елистратов стал первым российским призером Олимпиады-2018

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете, уроженец Республики Башкортостан, заслуженный мастер спорта Российской Федерации 27-летний мастер шорт-трека Семен Елистратов стал первым нашим призером зимних Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Он выиграл бронзовую медаль в соревнованиях на дистанции 1500 метров.

Формат финала получился громоздким из-за обилия падений и спорных моментов в предыдущем раунде. Если в стандартной ситуации выйти на старт решающего забега должны были шесть участников, то сейчас их получилось аж девять. Произошло это по той причине, что в каждом из трех полуфиналов нашелся спортсмен, который пострадал от нарушения правил соперником и не финишировал в сильнейшей двойке. Таких участников по регламенту судьи выводят в следующий раунд как незаслуженно пострадавших.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Вот и получилось, что в оппонентах Елистратова по финалу оказались по два канадца, корейца и голландца, а также француз и хорошо известный нам по чемпионатам Европы венгр с китайской кровью Шандор Лю Шаолинь.

Елистратов по дистанции долго держался в середине группы участников, но затем после двойного падения француза Тибо Фоконне и корейца Хван Дэ Хона сразу оказался на третьей позиции, которую до финишной черты уже не упустил. Есть первая российская медаль на зимней Олимпиаде-2018!

"Золото" выиграл Лим Хе Джун (Южная Корея), "серебро" на церемонии награждения получит голландец Шинки Кнегт. Ну а наш Семен Елистратов завоевал свою вторую олимпийскую медаль. К "золоту" Сочи-2014 он добавляет "бронзу" Пхенчхана-2018.