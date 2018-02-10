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Рубрика: В мире

Эрдоган: В Сирии сбит турецкий военный вертолет, есть погибшие

Текст: Станислав Хамдохов
В Сирии сбит ударный вертолет "АТАК" турецких вооруженных сил. Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

По словам турецкого лидера, в результате нападения погибли двое военнослужащих ВС Турции. В связи с трагедией Эрдоган пообещал, что "террористы жестоко ответят за свои преступления".

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Напомним, власти Турции 20 января начали военную операцию "Оливковая ветвь". Она направлена против находящихся на севере Сирии курдских вооруженных формирований. Анкара считает их террористами, а Вашингтон поддерживает. По данным турецкого Генштаба, с начала операции погибли 15 турецких солдат, еще 62 получили ранения.

Из-за боевых действий более 400 тысяч человек покинули свои дома. Российские военные зафиксировали поток беженцев из Африна в направлении Алеппо.

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