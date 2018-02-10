Эрдоган: В Сирии сбит турецкий военный вертолет, есть погибшие

В Сирии сбит ударный вертолет "АТАК" турецких вооруженных сил. Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

По словам турецкого лидера, в результате нападения погибли двое военнослужащих ВС Турции. В связи с трагедией Эрдоган пообещал, что "террористы жестоко ответят за свои преступления".

Напомним, власти Турции 20 января начали военную операцию "Оливковая ветвь". Она направлена против находящихся на севере Сирии курдских вооруженных формирований. Анкара считает их террористами, а Вашингтон поддерживает. По данным турецкого Генштаба, с начала операции погибли 15 турецких солдат, еще 62 получили ранения.

Из-за боевых действий более 400 тысяч человек покинули свои дома. Российские военные зафиксировали поток беженцев из Африна в направлении Алеппо.