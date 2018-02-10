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Фанаты "вычислили", кто займет Железный трон в "Игре престолов"

Новость 10.02.2018, 15:42 | Текст: Олег Усков

Предполагаемый сценарий восьмого, заключительного сезона "Игры престолов" давно "слит" в Сеть. И выглядит он не только грандиозно, но и весьма убедительно. Что, впрочем, ни о чем особо не говорит. По крайней мере, касательно непосредственно завершения саги: создатели пообещали снять несколько вариантов финала. И какой из них окажется "легитимным", не будут знать даже актеры сериала.

Что, разумеется, не мешает продолжать строить гипотезы и производить вычисления.

Так, например, неравнодушный пользователь Reddit еще в прошлом году пересмотрел все вышедшие сезоны GOT с секундомером в руке, подсчитав, кто из героев эпоса более всего времени провел на экране, таким образом, являясь-де для ИП самым важным и потенциально всемонаршим.

Фото: kinopoisk.ru
Важный видеоспойлер финала "Игры престолов" все-таки утек в Сеть

Оказалось: за семь сезонов Король Севера Джон Сноу был на экране в общей сложности 338 минут (5,63 часа).

Тириона Ланнистера зрители наблюдали лишь на одну минуту (!) меньше - 337.

Тогда как Матерь Драконов Дейенерис Таргариен - "всего" 276 минут.

Далее идут Санса Старк (238), Серсея (236), Арья (224), Джейме (199), Сэм Тарли (143), "король френдзоны" Джорах Мормонт (142) и Теон Грейджой (136).

Самые же странные калькуляции были получены при отслеживании эволюций Короля Ночи: выяснилось, что осевое зло сериала провело на экране всего-навсего восемь минут.

С полным списком из 111 персонажей можно ознакомиться по ссылке, кликнув вверху на плашку "спойлер".

Ранее мы писали про 150 966 смертей "Игры престолов", собранных в один видеоролик.

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