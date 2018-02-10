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Рубрика: В мире

Глава Генштаба Украины пообещал не нападать на Россию

Глава Генштаба Украины генерал Виктор Муженко заявил, что вооруженные силы страны не собираются атаковать Россию. "Мы собираемся идти по своей территории и по своей земле", - отметил он.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
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Один из ключевых моментов военной реформы, по словам генерала, повышение мобильности подразделений. В рамках маневров войска перебрасывают на расстояния до тысячи километров.

Генерал подчеркнул, что "угрозы для безопасности и территориальной целостности Украины" могут появиться сразу на нескольких направлениях, передает РИА Новости.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе. Украина обвиняет Россию в ведении боевых действий на юго-востоке ее территории. Власти РФ отвергают данные обвинения как безосновательные.

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