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Рубрика: В мире

Глава Южной Кореи встретился с сестрой Ким Чен Ына

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с председателем президиума Верховного собрания КНДР Ким Ён Намом и сестрой лидера КНДР Ким Ё Чжон. Прием состоялся в президентском дворце. Стороны обменялись рукопожатиями, передает РИА Новости.

Фото: Ahn Young-joon/ AP
В Сеул прилетели глава КНДР и сестра Ким Чен Ына

Уровень северокорейской делегации стал самым высоким со времени окончания войны на полуострове. Впервые Юг посетил член семьи лидера Севера.

После встречи стороны отправятся на обед, который устраивает президент Южной Кореи в их честь. В воскресенье делегация отправится на родину.

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