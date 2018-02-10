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Спорт
10.02.2018 12:20
Текст: Анна Козина

Хоккеистка Чистякова госпитализирована с подозрением на аппендицит

Российская хоккеистка Анастасия Чистякова была госпитализирована с подозрением на острый аппендицит и не выступит на Олимпиаде в Пхенчхане.

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Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, по решению тренерского штаба место защитницы Анастасии Чистяковой в команде олимпийских атлетов из России займет нападающая Екатерина Лихачева.

Женский олимпийский турнир пройдет с 10 по 22 февраля. Наши хоккеистки выступят в группе A вместе с командами Канады, США и Финляндии. Первыми соперницами россиянок будут канадки. Матч пройдет в воскресенье.