СМИ: Сирийские ПВО подбили несколько самолетов ВВС Израиля

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по военным объектам армии Сирии в центральной части страны. Ответным огнем сирийская ПВО подбила несколько израильских самолетов, сообщило агентство SANA.
"Сегодня рано утром вражеские самолеты Израиля вновь совершили агрессию, атаковав одну из военных баз в центральной части. Наши ПВО открыли огонь и подбили несколько самолетов", - говорится в сообщении информагентства.
Ранее в субботу Израиль официально подтвердил, что его армия уничтожила в Сирии иранский пункт контроля беспилотного летательного аппарата, проникшего в воздушное пространство еврейского государства.
Пресс-служба армия обороны Израиля также сообщила об истребителе F-16, потерпевшем крушение на севере Израиля после авиаудара в Сирии. Его сбили силы ПВО сирийской армии, пилотам удалось катапультироваться.