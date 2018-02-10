СМИ: Сирийские ПВО подбили несколько самолетов ВВС Израиля

"Сегодня рано утром вражеские самолеты Израиля вновь совершили агрессию, атаковав одну из военных баз в центральной части. Наши ПВО открыли огонь и подбили несколько самолетов", - говорится в сообщении информагентства.

Ранее в субботу Израиль официально подтвердил, что его армия уничтожила в Сирии иранский пункт контроля беспилотного летательного аппарата, проникшего в воздушное пространство еврейского государства.

Пресс-служба армия обороны Израиля также сообщила об истребителе F-16, потерпевшем крушение на севере Израиля после авиаудара в Сирии. Его сбили силы ПВО сирийской армии, пилотам удалось катапультироваться.