Кузнецов и Панарин признаны первыми звездами матчей в НХЛ

Сразу два российских хоккеиста были признаны первыми звездами матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Евгений Кузнецов, выступающий за "Вашингтон Кэпиталз", отметился голом (20-я минута) и результативной передачей в домашней победной встрече с "Коламбус Блю Джекетс" (4:2). Для Кузнецова это была 15 шайба в сезоне. В составе хозяев льда шайбы также забросили Джон Карлсон (7-я минута), Джей Бигл (25-я) и Ларс Эллер (27-я).

У "Коламбуса" отличились Пьер-Лук Дубуа (7-я) и Артемий Панарин (21-я). Российский вратарь "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил 13 из 17 бросков.

На счету падающего "Сент-Луис Блюз" Владимира Тарасенко две заброшенные шайбы (25-я и 53-я минуты) в матче с "Виннипег Джетс" (5:2).

В составе "блюзменов" также отличились Патрик Берглунд (31-я), Александр Стин (32-я) и Джейден Шварц (60-я). У проигравших шайбы забросили Кайл Коннор (38-я) и Патрик Лайне (52-я).