Новости

Возбуждено дело по факту ДТП с восемью погибшими в Красноярском крае 13:00
В Ингушетии нейтрализованы двое боевиков 12:39
Застрявший в Охотском море теплоход освободили из ледового плена 12:36
В Петербурге угонщики напали на сотрудника полиции 12:21
Хоккеистка Чистякова госпитализирована с подозрением на аппендицит 12:20
Норвежка Бьорген стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Игр 11:56
СМИ: Системы ПВО в Сирии отбили новую атаку израильских самолетов 11:38
Яковлев заменит Хафизуллина в хоккейной сборной России на Олимпиаде 11:37
Владимир Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником 11:27
Генпрокурор Юрий Чайка проведет расширенное совещание в Дагестане 11:09
Кузнецов и Панарин признаны первыми звездами матчей в НХЛ 11:07
МВФ: Теневой сектор украинской экономики достиг 45 процентов 10:41
Лавров рассказал, как относятся к России в мире 10:37
Полиция уточнила данные о жертвах ДТП под Красноярском 09:52
Крым посетит еще одна делегация из Германии 09:44
Утверждена программа развития туризма в нацпарке Приморья 09:26
Правительство утвердило план развития янтарной отрасли 09:25
Названа дата премьеры нового Volkswagen Touareg 09:25
Минивэн столкнулся с КамАЗом под Красноярском, погибли восемь человек 09:16
Эпидемия гриппа в США унесла жизни 63 детей 08:45
Мужчина получил огнестрельное ранение на востоке Москвы 08:25
Израильский истребитель F-16 разбился на севере страны 08:19
Соловьев выгнал эксперта из студии после слов о погибшем в Сирии летчике 07:54
Глава Генштаба Украины пообещал не нападать на Россию 07:52
Первая операция с помощью робота проведена в Беларуси 07:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
20 февраля в "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
20 февраля в "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
10.02.2018 11:07
Рубрика: Спорт

Кузнецов и Панарин признаны первыми звездами матчей в НХЛ

Текст: Анна Козина

Сразу два российских хоккеиста были признаны первыми звездами матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Фото: AP Photo/Derik Hamilton
Василевский первым из вратарей одержал 30 побед в текущем сезоне НХЛ

Евгений Кузнецов, выступающий за "Вашингтон Кэпиталз", отметился голом (20-я минута) и результативной передачей в домашней победной встрече с "Коламбус Блю Джекетс" (4:2). Для Кузнецова это была 15 шайба в сезоне. В составе хозяев льда шайбы также забросили Джон Карлсон (7-я минута), Джей Бигл (25-я) и Ларс Эллер (27-я).

У "Коламбуса" отличились Пьер-Лук Дубуа (7-я) и Артемий Панарин (21-я). Российский вратарь "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил 13 из 17 бросков.

На счету падающего "Сент-Луис Блюз" Владимира Тарасенко две заброшенные шайбы (25-я и 53-я минуты) в матче с "Виннипег Джетс" (5:2).

В составе "блюзменов" также отличились Патрик Берглунд (31-я), Александр Стин (32-я) и Джейден Шварц (60-я). У проигравших шайбы забросили Кайл Коннор (38-я) и Патрик Лайне (52-я).

Главное сегодня

СМИ: Сирийские ПВО подбили несколько самолетов ВВС Израиля
Соловьев выгнал эксперта из студии после слов о погибшем в Сирии летчике
Названы наиболее вероятные сценарии войны с Россией
Россиянка погибла в результате ДТП в США
Американский болельщик развернул флаг России на открытии Олимпиады