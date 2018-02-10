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10.02.2018 10:37
Рубрика: Власть

Лавров рассказал, как относятся к России в мире

Текст: Станислав Хамдохов

Большинство стран в мире рассматривают Россию в качестве естественного гаранта глобальной стабильности и защитницы основных принципов международного права. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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"Наша самостоятельная, отвечающая национальным интересам линия в мировых делах опирается на поддержку российского общества. Никакие угрозы и давление к ее пересмотру не приведут", - говорится в тексте поздравления, размещенного на  сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, "осуществляя утвержденный президентом Владимиром Путиным многовекторный внешнеполитический курс, дипломатия вносит свой вклад в надежное обеспечение суверенитета и безопасности России".

"Подавляющее большинство государств мира рассматривают Россию в качестве естественного гаранта глобальной стабильности, защитницы ключевых принципов межгосударственного общения, таких как верховенство международного права, центральная роль ООН, суверенное равенство государств, уважение самобытности народов, их права самим определять пути развития", - заявил глава МИД РФ.

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Сергей Лавров подчеркнул, что в настоящее время Россия наращивает конструктивное взаимодействие в самых разных форматах с многочисленными зарубежными партнерами на всех континентах, способствуя формированию благоприятных внешних предпосылок для динамичного внутреннего развития страны.

"Продвигаем конструктивную повестку дня, нацеленную на объединение усилий всего мирового сообщества перед лицом террористической угрозы и других глобальных вызовов", - отмечается в поздравлении.

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