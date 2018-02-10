Новости

Лавров рассказал об отношении стран мира к России 01:08
Антитеррористическая операция в Египте выйдет за границы Синая 01:04
Экс-президент Бразилии будет отбывать наказание в тюрьме 00:43
Автор термина "хип-хоп" скончался в США 00:42
Российские военные доставили в провинцию Хомс две тонны продуктов 00:26
Американский болельщик развернул флаг России на открытии Олимпиады 00:09
В межклановых столкновениях в Южном Судане погибли 15 человек 00:02
ВВС США уничтожили ракету Илона Маска 09.02.2018
В ДНР предположили жертвы среди населения при попытке наступления ВСУ 09.02.2018
Сирийская армия отчиталась о победе в провинциях Хама, Алеппо и Идлиб 09.02.2018
Профицит внешней торговли России вырос на 16,5 процента 09.02.2018
Индекс Dow Jones упал на 311 пунктов 09.02.2018
В Минюсте предложили создать электронный сервис поиска адвокатов 09.02.2018
Анна Нетребко возмутилась стоимостью билетов на свои концерты 09.02.2018
В метро начали расклеивать новые схемы с участком ТПК 09.02.2018
Студентки СПБГЭУ смогут обучаться на военной кафедре 09.02.2018
Мартин Шульц отказался от поста министра иностранных дел Германии 09.02.2018
Москва примет участие в акции "Час Земли" 09.02.2018
Трамп отказался от чтения ежедневных докладов разведслужб 09.02.2018
Стоимость нефти WTI упала ниже 60 долларов впервые с начала года 09.02.2018
Число бюджетных мест в магистратуре резко сократится в 2019 году 09.02.2018
В Риме почтили память российских дипломатов 09.02.2018
Посол: Москва пока не готова обсуждать отмену визового режима с Турцией 09.02.2018
Европарламент проголосовал за отмену перехода на летнее время 09.02.2018
В Петербурге по факту взрыва в новостройке возбуждено дело 09.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
20 февраля в "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
20 февраля в "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
10.02.2018 01:08
Рубрика: Власть

Лавров рассказал об отношении стран мира к России

Большинство стран мира видят в РФ естественного гаранта глобальной стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Подавляющее большинство государств мира рассматривают Россию в качестве естественного гаранта глобальной стабильности, защитницы ключевых принципов межгосударственного общения, таких как верховенство международного права, центральная роль ООН, суверенное равенство государств, уважение самобытности народов, их права самим определять пути развития", - отметил глава внешнеполитического ведомства в своем поздравлении коллегам по случаю Дня дипломатического работника.

Лавров: США не удастся превратить Россию в ведомое государство

По словам Лаврова, сегодня Россия наращивает "конструктивное взаимодействие в самых разных форматах с многочисленными зарубежными партнерами на всех континентах, способствуя формированию благоприятных внешних предпосылок для динамичного внутреннего развития страны". Одновременно Москва продвигает конструктивную повестку дня, нацеленную на "объединение усилий всего мирового сообщества перед лицом террористической угрозы и других глобальных вызовов", констатировал министр.

Лавров заметил, что "наша самостоятельная, отвечающая национальным интересам линия в мировых делах опирается на поддержку российского общества". "Никакие угрозы и давление к ее пересмотру не приведут", - уверен глава МИД РФ.

Главное сегодня

Банк России дал оптимистичный прогноз по уровню инфляции
Госдума отправит в МОК заявление с протестом
Стоимость нефти WTI упала ниже 60 долларов впервые с начала года
ЦИК разъяснил порядок освещения выборов в прессе
Глава ДНР сообщил об установлении всех причастных к убийству "Гиви"