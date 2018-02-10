Лавров рассказал об отношении стран мира к России

Большинство стран мира видят в РФ естественного гаранта глобальной стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Подавляющее большинство государств мира рассматривают Россию в качестве естественного гаранта глобальной стабильности, защитницы ключевых принципов межгосударственного общения, таких как верховенство международного права, центральная роль ООН, суверенное равенство государств, уважение самобытности народов, их права самим определять пути развития", - отметил глава внешнеполитического ведомства в своем поздравлении коллегам по случаю Дня дипломатического работника.

По словам Лаврова, сегодня Россия наращивает "конструктивное взаимодействие в самых разных форматах с многочисленными зарубежными партнерами на всех континентах, способствуя формированию благоприятных внешних предпосылок для динамичного внутреннего развития страны". Одновременно Москва продвигает конструктивную повестку дня, нацеленную на "объединение усилий всего мирового сообщества перед лицом террористической угрозы и других глобальных вызовов", констатировал министр.

Лавров заметил, что "наша самостоятельная, отвечающая национальным интересам линия в мировых делах опирается на поддержку российского общества". "Никакие угрозы и давление к ее пересмотру не приведут", - уверен глава МИД РФ.