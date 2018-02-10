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Спорт
10.02.2018 05:12
Текст: Илья Трисвятский (Пхенчхан)

Медведева выступит в командном турнире фигуристов

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступит в короткой программе командного турнира фигуристов на Олимпиаде. Об этом стал известно после подачи заявок на субботнем техническом совещании.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Евгения Медведева: Моя главная победа в том, что сегодня я здесь

Сегодня свободный от соревнований день у фигуристов. Накануне короткую программу в командных соревнованиях откатали совершивший два падения Михаил Коляда и показавшие лучший результат Евгения Тарасова - Владимир Морозов. На этом они свои выступления в команде завершили.

Командный турнир фигуристов продолжится 11 февраля. Сначала на лед выйдут танцевальные дуэты. В коротком танце у России выступят серебряные призеры последнего чемпионата Европы Екатерина Боброва - Дмитрий Соловьев. Причем Боброва - капитан нашей сборной. В 11.45 по местному времени (05.45 мск) начнутся выступления женщин, где свой первый олимпийский старт проведет наша Евгения Медведева.

И Боброва - Соловьев, и Медведева в своих соревнованиях будут выступать последними, под десятым стартовым номером. Пока сборная России идет на четвертом месте. При одинаковом количестве баллов (по 13) уступаем японцам по дополнительным показателям. Напомним, что в каждом из восьми видов за первое место начисляется 10 баллов, за второе - девять и так далее.