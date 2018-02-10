МВФ: Теневой сектор украинской экономики достиг 45 процентов

Размер теневого сектора в структуре экономики Украины составил 44,8 процента от ВВП, что ставит ее ниже уровня африканских стран. Об этом говорится в опубликованном накануне докладе аналитиков Международного валютного фонда (МВФ).

Анализ исследования охватил период с 1991 по 2015 годы. В итоге средний размер теневой экономики 158 обследованных стран за период за это время составил почти 32 процента. Крупнейшими "теневиками" являются Боливия с показателем в 62,3 процента ВВП и Зимбабве, где в тень ушло чуть более 60 процентов валового внутреннего продукта страны. Лучшими достижениями могут похвастать Швейцария с 7,2 процентами и Австрия, где этот показатель едва не дотягивает до 9 процентов.

При этом объем теневой экономики в России, согласно подсчетам западных экспертов, составил 33,7 процента от ВВП. Однако по данным российских экспертов он составляет не более 20-25 процентов.

По последним данным Росстата, численность занятых в неформальном секторе составляет 15,4 миллиона человек, или свыше 21 процента от общего числа занятых в экономике.