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Спорт
10.02.2018 05:33
Текст: Илья Трисвятский

Наши керлингисты одержали четвертую победу подряд

Отлично выступают на олимпийском турнире керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, которые представляют команду "Олимпийские атлеты из России" в новом виде программы - одиночном миксте. Они продлили серию своих побед на предварительном этапе до четырех матчей. Утром в субботу повержена Южная Корея - 6:5 в дополнительном энде.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Российские керлингисты выиграли третий матч подряд на Олимпиаде

Перед восьмым эндом россияне лидировали 5:3, но корейцы смогли выиграть два камня, счет сравнялся, и пришлось проводить дополнительный энд, где чемпионы мира 2016 Брызгалова и Крушельницкий оказались мастеровитее.

Таким образом, после стартовой неудачи в игре с США (3:9) россияне больше не знали поражений. Последовательно побеждены команды Норвегии (4:3), Финляндии (7:5), Китая (6:5 в экстра-энде) и Кореи (6:5 в экстра-энде). Сегодня в 20.05 по местному времени (14.05 мск) наши керлингисты встретятся с Канадой и в случае победы досрочно гарантируют себе попадание в плей-офф, куда выйдут четыре сильнейшие сборные из восьми участвующих.

Положение команд после пяти туров: Россия, Канада, Норвегия - по четыре победы и одному поражению, Швейцария - 3-2, Китай, Южная Корея - 2-3, США - 1-4, Финляндия - 0-5.

Российские керлингисты выиграли второй матч на Олимпиаде