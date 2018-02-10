Названы наиболее вероятные сценарии войны с Россией

Наиболее вероятным сценарием возможного военного конфликта с Россией могут стать применение современных средств поражения и действия диверсионно-разведывательных групп. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в научно-методическом труде МЧС РФ.

Спасатели предлагают не проводить массовую эвакуацию населения в военное время. По их мнению, ее следует осуществлять только из опасных зон воздействия вторичных поражающих факторов - радиоактивных и химических заражений, затоплений, пожаров.

В МЧС РФ полагают, что в современной войне главными целями воздействия являются пункты управления, информцентры, критически важные объекты и объекты жизнеобеспечения населения. При этом, как отмечается в научно-методическом труде министерства, применение оружия массового поражения, в том числе ядерного, маловероятно.

"При прогнозировании обстановки в качестве исходного положения принимается, что целенаправленные удары по уничтожению мирного населения Российской Федерации потенциальным противником не наносятся", - утверждают авторы исследования.