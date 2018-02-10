Небензя: РФ настроена на выстраивание цивилизованных отношений с США

Многие страны ООН просят Россию и США наладить диалог, и Москва готова к выстраиванию цивилизованных отношений с Вашингтоном.

Такое послание передал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя американскому президенту Дональду Трампу, когда тот в конце января принимал делегацию Совета Безопасности всемирной организации.

"На встрече с президентом Трампом я сказал еще одну вещь, о том, что меня в ООН многие страны - и малые, и большие - буквально умоляют: "Ну наладьте, наконец, отношения с Соединенными Штатами. Это надо не вам, это надо нам, потому что когда у вас с Соединенными Штатами отношения хорошие, то мир дышит легче". Это я сказал на встрече с Трампом, это я готов повторить и сейчас", - цитирует ТАСС слова российского дипломата.

Небензя рассказал, что в разговоре с Трампом во время рабочего обеда он обратил внимание на то, что Россию в США обвиняют в стремлении вновь стать великой державой.

"Да, мы хотим быть сильными и процветающими, мы не хотим быть слабыми и нищими, но только не за счет кого-либо, в том числе не за счет Америки", - сообщил постпред, предложив президенту США заниматься не вымышленными, а реальными угрозами", в том числе бороться с терроризмом и распространением оружия массового уничтожения.

"Мы никому в друзья не набиваемся, мы не просим, чтобы нас любили, мы просто хотим цивилизованных отношений, а то, что происходит в наших двусторонних отношениях, цивилизованным, конечно, не назовешь", - отметил Небензя. При этом он напомнил, что нынешний кризис в российско-американских отношениях возник не по вине Москвы.