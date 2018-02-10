Первая операция с помощью робота проведена в Беларуси

В Беларуси провели первую операцию с помощью робота. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский клинический медцентр Управления делами Президента.

Операция с использованием роботического комплекса Senhance Surgery компании TransEnterix проведена шестого февраля. "Первой робот-ассистированной операцией была холецистэктомия, - говорится в сообщении медцентра. - Многоразовые и стерилизуемые инструменты позволяют безболезненно этапно двигаться дальше и переходить на более сложные вмешательства".

Специалисты оценили четкое управление камерой движением глаз, легко управляемые инструменты, обратную связь и удобное положение оператора. По их словам, планы на использование комплекса Senhance Surgery самые серьезные, и не только в абдоминальной хирургии. "В Беларуси положено начало роботической хирургии", - подчеркнули в медцентре.