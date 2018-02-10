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Спорт
10.02.2018 11:07
Текст: Илья Зубко (Пхенчхан)

Первой чемпионкой Олимпиады в Пхенчхане стала шведка

В корейском Пхенчхане разыгран первый комплект медалей Олимпиады-2018. Победительницей соревнований в женском скиатлоне на 15 километров стала шведка Шарлотт Калла. Россиянка Наталья Непряева заняла восьмое место.
Фото: AP Photo/Matthias Schrader Фото: AP Photo/Matthias Schrader
Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Перед этой гонкой все внимание было приковано к норвежке Марит Бьорген. Шестикратная олимпийская чемпионка в марте отметит 38-й день рождения, но именно она считалась главной фавориткой. Бьорген - действующая чемпионка мира на этой дистанции. Более того, победа в Пхенчхане делала ее самой титулованной лыжницей в истории - шесть золотых медалей Игр завоевывала еще и Любовь Егорова, а вот семи не было раньше ни у кого.

Но конкуренток у норвежки было предостаточно. Это и подруга по команде, лидер общего зачета Кубка мира Хейди Венг, и шведка Шарлотта Калла, и американка Джессика Диггинс. Наши девушки, а их на старт вышло четверо, в число претенденток на медали изначально не входили. Но Наталья Непряева и Анастасия Седова, попав в число сеяных спортсменок, могли рассчитывать на достаточно высокие места в итоговом протоколе.

Фото: AFP/Brendan Smialowski
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По ходу дистанции никому из фавориток оторваться не удалось. Вперед выходили то Бьорген, то Калла, то Венг, компанию которым в группе лидеров также составили шведка Эбба Андерсон и швейцарка Натали фон Зибенталь. Решающим же оказался рывок Шарлотт Каллы примерно за пару километров до финиша. Создав почти 10-секундный просвет, свое лидерство она уже не отдала никому. И финишировала с результатом 40:44,9. Калла стала таким образом трехкратной олимпийской чемпионкой - в ее коллекции есть "золото" и Ванкувера, и Сочи. Серебряным призером стала Марит Бьорген, отставшая от победительницы на 7,8 секунды. "Бронза" у финской лыжницы Кристы Пармаковски, пересекшей финишную черту на 10,1 секунды позже Каллы.

Отметим очень хороший результат нашей Натальи Непряевой. Всю гонку она продержалась в группе лидеров и финишировала в итоге восьмой с отставанием в 33 секунды. У Анастасии Седовой 12-й результат с отставанием в минуту и 12 секунд.