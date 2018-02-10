Правительство утвердило план развития янтарной отрасли

Детальный план реализации стратегии, рассчитанной на период до 2025 года, утвержден распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева. Сообщение об этом размещено на официальном сайте кабмина.

Реализация плана будет способствовать увеличению переработки янтарного сырья в России, усилению экспортных возможностей предприятий отрасли, их технологической модернизации, формированию культурных и туристических центров янтаря, отмечается в пояснительной записке к документу. Прежде всего речь идет о Калининградской области России.

Напомним, что на побережье этого российского региона в районе поселка Янтарный сосредоточено 95 процентов мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря на Приморском месторождении ведет только АО "Калининградский янтарный комбинат", принадлежащий корпорации "Ростех". По итогам 2016 года объем добычи янтаря-сырца составил 316 тонн. При этом в прошлом году комбинат планировал получить 3 миллиарда рублей выручки, что в 2,5 раза превысит показатель 2016 года.