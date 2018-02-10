Покер Агуэро принес "Манчестер Сити" победу над "Лестером"

"Манчестер Сити" сделал очередной шаг на пути завоевания чемпионского титула в Англии. Команда Хосепа Гвардиолы разгромила "Лестер" (5:1) в матче 27-го тура Премьер-лиги благодаря четырем мячам Серхио Агуэро. Еще один мяч у "горожан" в самом начале встречи провел Рахим Стерлинг.

Что интересно - Агуэро был одним из самых незаметных игроков в первом тайме. В то же время форвард "Лестера" Джейми Варди постоянно угрожал воротам "Сити". И именно его гол позволил "лисам" уйти на перерыв при равном счете - 1:1.

Однако во второй половине преимущество хозяев не вызывало никаких вопросов. В течение пяти минут (с 48-й по 53-ю) Агуэро забил два мяча. По сути, именно эти два гола предрешили судьбу матча. Но на этом аргентинец не остановился, и в концовке встречи еще дважды огорчил "Лестер". Особенно запомнился последний гол Агуэро, когда он мощным ударом с линии штрафной под перекладину не оставил никаких шансов голкиперу "лис" Касперу Шмейхелю.

В гонке бомбардиров чемпионата Англии Агуэро с 21-м забитым мячом приблизился к Харри Кейну (23 мяча), точный удар которого принес сегодня его "Тоттенхэму" победу в северолондонском дерби против "Арсенала" (1:0).

Что касается турнирной таблице, то "Манчестер Сити" уверенно лидирует с 72 очками. На второй строчке идет "Манчестер Юнайтед", отстающий от "Сити" на 16 очков. При этом у "красных дьяволов" есть матч в запасе - завтра в гостях против "Ньюкасла".