Посол РФ встретился с российскими участниками молитвенного завтрака в США

Российским участникам Национального молитвенного завтрака, который прошел в столице США в четверг, "получилось очень хорошо" наладить диалог с американской стороной. Об этом они заявили в пятницу на неформальной встрече с послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым, передает РИА Новости.

Члены делегации, в числе которых были предприниматели, религиозные и общественные деятели, рассказали послу о встречах с конгрессменами, бизнесменами, судьями. По их словам, были "очень живые дискуссии". Участники молитвенного завтрака предложили Антонову использовать имеющиеся у них дружественные отношения с американцами для налаживания двусторонних отношений.

"Вы можете использовать нас, потому что у нас здесь много друзей, - обратился один из участников встречи к высокопоставленному дипломату. - Мы хотим, чтобы Россия процветала. А для этого нужно развивать отношения не только на политическом уровне, но и на уровне народной дипломатии".

В то же время представители делегации признали, что публикация "кремлевского доклада" наложила негативный отпечаток, поскольку от приглашения на завтрак отказались депутаты Госдумы.