Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор на фоне событий в Сирии

Ситуацию вокруг ракетных ударов израильских ВВС по целям в Сирии президент России обсудил с премьер-министром Израиля по телефону.

"Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля, которое цитируют информагентства.

Разговор состоялся на фоне резкого обострения на сирийско-израильской границе.

"Некоторое время назад я говорил с российским президентом Владимиром Путиным. В разговоре я подтвердил наше право и обязанность защищаться от атак с территории Сирии", - передали слова Биньямина Нетаньяху в его пресс-службе.

Как сообщает израильская сторона, лидеры договорились продолжать координацию между военными двух стран во избежание конфликтных ситуаций в Сирии.