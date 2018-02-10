Подростковая преступность в Москве снизилась на 22 процента

В минувшем году количество преступлений, совершенных подростками в Москве, снизилось более чем на 22 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы столичной прокуратуры.

"Принимаемыми прокурорами мерами по защите прав и законных интересов несовершеннолетних удалось сохранить тенденцию к снижению подростковой преступности на 22,3 процента (с 728 до 566)" - говорится в материалах надзорного ведомства.

Также отмечается, что в прошлом году прокуроры Москвы выявили более 10 тысяч случаев нарушения прав несовершеннолетних (в 2016 году - свыше 13 тысяч).