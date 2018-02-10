Правительство России утвердило программу развития туристской деятельности в приморском нацпарке "Бикин". Распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано 10 февраля на сайте кабмина.

"Программой предусматривается создание благоприятных условий для развития познавательного туризма и ведения эколого-просветительской деятельности на территории нацпарка", - говорится в пояснительной записке.

В числе первоочередных задач - разработка архитектурно-планировочных решений развития инфраструктуры, создание экологических маршрутов, формирование условий для предоставления туристических услуг, в том числе экскурсионных, культурно-познавательных и информационных.

Развивать инфраструктуру нацпарка предполагается за счет внебюджетных средств, привлеченных на основе государственно-частного партнерства. На реализацию планов отведено три года.

Справка "РГ"

Национальный парк "Бикин", созданный в 2015 году, является самой крупной природоохранной территорией на Дальнем Востоке и одной из самых больших в России.

Резерват расположен на севере Приморья вдоль реки Бикин, на западном склоне Сихотэ-Алинского хребта. На его территории обитают около 50 видов млекопитающих и почти 200 видов птиц, здесь сохранился один из последних очагов обитания амурского тигра.