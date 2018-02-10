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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Чувашия вошла в ТОП-10 экологически чистых регионов России

Текст: Сергей Кирсанов
Чувашия заняла девятую строчку в рейтинге экологически благополучных регионов страны. Итоги 2017 года подвела общероссийская общественная организация "Зеленый патруль".
Фото: Пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Чувашии Фото: Пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Чувашии
Фото: Пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Чувашии

Авторы исследования оценивают субъекты по трем критериям: природоохранный, социально-экологический и промышленный индексы.

В результате в тройку лидеров вошли Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. На последних позициях разместились Московская, Свердловская и Челябинская области.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Соседние с Чувашией республики Татарстан и Марий Эл находятся на 30-м и 46-м местах соответственно. Нижегородская область и вовсе оказалась в числе аутсайдеров, заняв 77 место в рейтинге.

Чувашия далеко не первый год признается одним из лучших в плане экологии регионов. Так, по итогам осени 2017 года в рейтинге "Зеленого патруля" она находилась на седьмой строчке. В предыдущих исследованиях республика не выходила за пределы ТОП-10.

На Пихтулинской свалке ведутся работы по рекультивации. Фото: Пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Чувашии

По мнению ряда экспертов, сохранять высокие показатели экологической чистоты региону позволяет эффективная реализация проекта "Чистая страна". Так, в Чувашии создана и действует комплексная система переработки и утилизации отходов - построен новый полигон и сортировочный комплекс. В настоящее время ведется активная работа по рекультивации самой большой в ПФО Пихтулинской свалки, куда ТБО свозились десятки лет.

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В Чебоксарах была решена проблема очистки промывных вод, продолжается реконструкция очистных сооружений в Новочебоксарске. Огромное внимание в республике уделяется зеленым зонам - действуют программы по сохранению, восстановлению и защите лесных ресурсов.

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