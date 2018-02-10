О поборах, которым в разных регионах подверглись жители домов-интернатов для инвалидов и престарелых, "РГ" уже рассказывала в статье "Дали вздохнуть" от 11 ноября 2017 года.

Дело в том, что с 2015-го там изменился порядок оплаты за проживание. Плата стала рассчитываться не от пенсии, а от среднедушевого дохода. Однако в ряде социальных учреждений инвалидам среднедушевой доход посчитали, включив в него единую денежную выплату (ЕДВ), которую они получают вместо полагающегося им по закону льготного обеспечения. Сходная проблема возникла и в Балаковском доме-интернате для инвалидов и престарелых.

- В конце прошлого года нам предложили перезаключить до- говоры на получение соцуслуг на новых основаниях. В результате чего мы теряем от 40 до 60 процентов денег, которые можем самостоятельно тратить. Я подписывать такой договор отказался, теперь руководство интерната обещает обратиться с иском в суд, - говорит Игорь Морозов.

Игорь Павлович - инвалид первой группы, передвигается на протезах. Он рассказывает про свой невеликий бюджет: пенсия в десять тысяч рублей, из которой он 7,5 тысячи отдает за проживание в интернате. Кроме того он получает ЕДВ как инвалид первой группы в сумме 3,5 тысячи рублей. Наличные деньги постояльцы тратят на поездки к родным, курево, больше всего, конечно, на лекарства, да мало ли какие у людей еще могут быть потребности, которые не вписываются в утвержденный государством перечень.

- Я, например, люблю хорошее кино, для меня окно в мир - ноутбук, выхожу в Интернет, смотрю фильмы. Когда старый ноутбук окончательно сломался, я купил в кредит новый. Если мне отдавать большую часть ЕДВ за проживание, я этот кредит просто не смогу дальше выплачивать, - делится Игорь Морозов.

Бороться решились не все. В администрации дома-интерната мне сообщили, что подписывать договор на получение соцуслуг с учетом ЕДВ отказалось "порядка двух десятков человек". Остальные постояльцы заключили договор на новых условиях. Состояние здоровья многих жильцов интерната такое, что им совсем не до защиты прав.

Между тем людей возмутило: еще в начале прошлого года руководство интерната обещало, что плату не будут пересчитывать тем, кто уже проживал здесь до 2015 года. Однако затем "правовая позиция" у чиновников изменилась.

Под новые правила не должны подпадать те, кто поселился в интернате до 2015 года

- Нас проверяла прокуратура, но никакого документа по результатам мы не получили. Когда получим, изучим его и примем решение, - сообщила и.о. директора дома-интерната Любовь Талай.

В министерстве социального развития Саратовской области считают, что администрация Балаковского дома-интерната действует правильно. Чиновники при этом ссылаются на по- становление правительства РФ от 18 октября 2014 года № 1075, где говорится, что среднедушевой доход включает "пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные гражданином в денежной форме". По мнению работников министерства соцразвития, под эту формулировку подпадает и единая денежная выплата инвалидам. В ответе, который мы получили из регионального министерства, сотрудники этого ведомства также ссылаются на разъяснительные письма Министерства финансов и Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 августа 2016 года и Пенсионного фонда от 15 апреля того же года.

В то же время в прокуратуре Балаково корреспонденту "РГ" сообщили, что по результатам проведенной проверки пришли к выводу, что руководство соцучреждения нарушило права почти 300 инвалидов. Как объяснил старший помощник прокурора города Андрей Череповский, в неравном положении, а это запрещено законодательством, оказались те, кто взамен льгот получает ЕДВ и кто от такой выплаты отказался.

- По данному факту руководству дома-интерната прокуратурой направлено предписание, - сообщил Череповский.

Кроме того, в прокуратуре считают, что оплата соцуслуг из суммы ЕДВ может взиматься только с добровольного согласия. Также под изменение порядка оплаты не должны подпадать те, кто поселился в интернате до 2015 года, поскольку нормативно-правовые изменения не могут ухудшать положение граждан.

Справка "РГ"

В домах-интернатах для престарелых и инвалидов Саратовской области проживает 2969 человек, из которых 1672 являются людьми с ограниченными возможностями здоровья. "РГ" будет следить за развитием ситуации с оплатой.