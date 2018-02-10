В Мордовии модернизируют сельские ДК в 15 районах

В 2018 году в рамках проекта "Единой России" "Культура малой Родины" будут модернизированы дома культуры в 15 районах Мордовии.

Такие данные прозвучали в ходе селекторного совещания с регионами по вопросам реализации проекта.

По данным министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного дела РМ, на сегодня в республике действуют 502 очага культуры клубного типа в сельской местности. По результатам конкурсного отбора участниками проекта в 2018 году станут ДК и центры культуры 15 районов республики.

- Общее финансирование составляет около 27,7 миллионов рублей, из них порядка 22 миллионов - федеральные средства, остальное - доля региона, - пояснила член общественного совета проекта, первый заместитель министра культуры, национальной политики, туризма и архивного дела РМ Светлана Баулина. - Также выделено 3,9 миллионов рублей на оснащение Государственного театра кукол в рамках проекта "Театр - детям".

Напомним, что в прошлом году в республике был реализован проект "Местный дом культуры", благодаря которому в небольших ДК появилось современное оборудование, мебель, музыкальные инструменты, компьютеры, детские развивающие комплексы.

Справка "РГ"

По словам координатора проекта "Культура малой Родины" Ольги Казаковой, всего в 2018 году в субъектах страны будет модернизировано более 2000 домов культуры. На эти цели из федерального бюджета выделено около пяти миллиардов рублей.