Полиция уточнила данные о жертвах ДТП под Красноярском

В числе погибших в результате столкновения минивэна и грузовика под Красноярском оказались трое детей. Это стало известно после того, как в МВД уточнили информацию о жертвах трагедии.

"Среди жертв ДТП - 43-летний водитель минивэна и семь пассажиров: мужчины в возрасте 31 и 32 лет, женщины 27 и 39 лет. Также погибла 17-летняя девушка и двое детей 2017 года рождения", - говорится в сообщении правоохранителей.

На место аварии в Дзержинский район вылетели начальник краевого управления ГИБДД и врио замгубернатора края. К расследованию и выяснению обстоятельств происшествия подключены наиболее опытные следователи.