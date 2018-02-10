Возбуждены дела в отношении руководителей минсельхоза Забайкалья

Главу забайкальского минсельхоза Михаила Кузьминова и его зама Ирину Малакшину подозревают в превышении должностных полномочий и воспрепятствованию предпринимательской деятельности.

Как сообщает Следственный комитет РФ по Забайкалью, в отношении чиновников возбуждены дела по частям статей 169 и 286 УК РФ.

Следствие считает, что превышение должностных полномочий имело место при выплате субсидий, выделенных Правительством РФ для компенсации ущерба, который фермерам принесли стихийные бедствия 2016 года. От хозяйственников требовали выполнения специальных условий для получения средств.

Сумма ущерба, согласно материалам уголовного дела, составила 10,5 млн. рублей. В отношении министра и его зама решается вопрос о мере пресечения.