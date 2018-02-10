В Забайкальском крае задержаны два высокопоставленных чиновника

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело против министра сельского хозяйства и его заместителя, сообщили корреспонденту "РГ" в Следственном комитете РФ.

Дело ведет краевое подразделение СКР. Министр сельского хозяйства Михаил Кузьминов и его заместитель Ирина Малакшина подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), а также ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб).

По данным следствия, чиновники превышали свои должностные полномочия при выплате субсидий, выделенных правительством РФ и предназначенных для компенсации ущерба сельхозпроизводителям Забайкальского края от природных чрезвычайных ситуаций в 2016 году. Чиновники вводили в заблуждение получателей субсидий и незаконно требовали от них выполнения нескольких условий для выделения субсидий, что на самом деле не требовалось.

По словам сотрудников СК, от незаконных действий чиновников пострадали не менее семи сельхозпроизводителей, которым причинен ущерб на сумму более 10,5 млн рублей.

Сегодня следователи СКР совместно с сотрудниками полиции задержали Михаила Кузьминова и Ирину Малакшину, в их домах проведены обыски. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения. Само уголовное дело было возбуждено по материалам региональных УМВД и прокуратуры.