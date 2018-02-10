Кадыров решил приобрести биткоины и следить за развитием криптовалют

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети ВКонтакте сообщил, что он решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты.

"В постоянно меняющемся мире технологий нужно самому совершенствоваться, чтобы разбираться в новшествах,- написал Кадыров. - Я уже говорил, что в Чеченской республике будут внедрять блокчейн. Мне интересны и инновационные платежные сети. Я решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты".

По его словам, инвестиции в биткоины штука сомнительная, однако лично он считает, что эта отрасль должна чётко регулироваться законодательством, но не запрещаться. "Главное, обезопасить граждан от финансовых пирамид и других мошеннических схем", - отметил Глава ЧР.