В Ингушетии у ликвидированных боевиков нашли два "пояса смертника"

В Назрановском районе Ингушетии на месте боестолкновения с преступниками в ходе проведения контр-террористической операции сотрудники правоохранительных органов обнаружили два "пояса смертника".

Как сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета, кроме этого были найдены два автомата, компоненты для самодельных взрывных устройств, гранаты, боеприпасы и специальное снаряжение. Взрывотехники ФСБ России уничтожили самодельные взрывные устройства на месте.

Напомним, что при проведении оперативно-розыскных и засадных мероприятий в лесном массиве были блокированы двое боевиков, причастных к террористической деятельности. Сложить оружие они отказались и открыли огонь. В ходе скоротечного боя бандиты ликвидированы.

Пострадавших среди личного состава правоохранителей и гражданского населения нет.