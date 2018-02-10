Головной автомобиль пробега "От Балтики до Арктики", в который 19 февраля отправятся журналисты "Российской газеты" и информационного агентства БНК, поведет уроженец Усть-Цильмы, именитый гонщик Антон Мельников.

"Боевая техничка" Антона Мельникова Nissan Navara возглавит колонну из четырех внедорожников, отправляющихся покорять Русский Север. Автомобиль вместе с гонщиком прошел путь от Атлантического до Тихого океанов, участвовал в ралли в пустынях Атакама и Каракумы, поднимался по сочинскому серпантину. На нем же Антон Мельников осваивал в Республике Коми ираёльский тракт на пути в родную Усть-Цильму.

По мнению автогонщика, верный Nissan, который не раз проявлял себя на бездорожье, отлично справится с "зимниками" и проселочными дорогами.

- Экспедиция для меня - не только повод вернуться на родину, но и показать всей стране, что Арктика - это близко и очень интересно. Журналисты "Российской газеты" и БНК простым и доступным языком расскажут читателям всей России об удивительных, но малоизвестных местах. К тому же мы узнаем, как живут люди в глубинке, возможно, сможем помочь им решить некоторые проблемы, а также заинтересовать Севером туристов, - отметил Антон Мельников.

Напомним, что автоэкспедиция "От Балтики до Арктики" стартует 19 февраля 2018 года с территории Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Старт большому путешествию длиной более шести тысяч километров даст знаменитый полуденный выстрел из артиллерийского орудия со стены Нарышкиного бастиона.

Маршрут экспедиции пройдет по "Серебряному ожерелью России" и охватит Санкт-Петербург, Ленинградскую, Вологодскую и Архангельскую области, Республику Коми и Ненецкий автономный округ. В каждом регионе участники экспедиции посетят малоизвестные памятники культуры, архитектуры и природы, пообщаются с интересными людьми, познакомятся с историей и культурой Русского Севера.

Справка "РГ"

Антон Мельников - мастер спорта по автоспорту, обладатель Кубка России по ралли-рейдам в абсолютном зачете 2011 года, победитель ралли-марафона "Шелковый путь 2010" серии "Дакар" в категории серийные дизельные автомобили, лучший дебютант ралли-марафона "Дакар 2012".