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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Петербургские художники представили работы на Пушкинском фестивале

Текст: Светлана Мазурова (Псков)
На Всероссийском Пушкинском театральном фестивале, который начался в Пскове, открылась первая выставка - "Театр без кулис".

В галерее "Цех" Псковского академического театра драмы имени Пушкина развернулась выставка знаменитых театральных художников. Все они петербуржцы - Стефания Граурогкайте, Алексей Порай-Кошиц, Ирина Цветкова, но их работы известны и Москве, и многим городам России, Прибалтики.

Фото: Андрей Кокшаров/Театрально-концертная дирекция Псковской области
В Пскове открылся 25-й Пушкинский фестиваль

- В Пскове не так много театральных художников, - заметила директор фестиваля Марина Николаева на открытии. - Сегодня у нас особенный день. Мы можем погрузиться в мир закулисья, поговорить с создателями спектаклей. Представлено много постановок - петербургских и из других городов.

- Смотрите, наслаждайтесь! - добавил продюсер фестиваля Дмитрий Месхиев.

А главный художник Псковского театра драмы Александр Стройло, заслуженный художник РФ, сказал:

- На моем веку это первая такая выставка по костюмам в Пскове. Думаю, она доставит радость псковичам.

- Здесь мои первые самостоятельные театральные эскизы: 1997 год, Театр на Литейном, спектакль "Любовью за любовь" (режиссер Клим) и "Пьеса без названия", постановка Льва Додина в Малом драматическом театре, - провела по выставке Ирина Цветкова корреспондента "РГ". - И недавняя премьера в Театре-фестивале "Балтийский дом" - "Как закалялась сталь" режиссера Анатолия Праудина.

Представлены эскизы костюмов Цветковой к спектаклям "Жизнь и судьба", "Блажь", "Осенний марафон", "Московский хор", "Варшавская мелодия", "Мадам Баттерфляй", "Дон Жуан", "Гамлет"… Одни уже давно ушли из репертуара, другие идут сегодня. В петербургских театрах и не только - еще в Самаре, Казани, Южно-Сахалинске… Режиссеры, с которыми работает Цветкова, известные: Лев Додин, Григорий Дитятковский, Игорь Коняев, Анатолий Праудин, Юрий Александров, Андрей Прикотенко. Декорациями же чаще всего занимается один художник - Алексей Порай-Кошиц.

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Работает Ирина Цветкова и в кино. На выставке есть ее разработки сцен к кинофильму "Дау" Ильи Хржановского (еще не вышел на экран), о жизни советского физика Льва Ландау. На вопрос, какая эпоха ей более интересна, художник ответила:

- Я очень люблю ХХ век, хорошо знаю его, много занималась разными эпохами: модерн, 20 и 30-е годы, 40 и 50-е. Но и в ХVII , и в ХVIII века погружаюсь с удовольствием.

Питерский Театр на Литейном, Софокл, "Эдип-царь", 2002 год. Театралы помнят этот спектакль, получивший премии "Золотая маска" и "Золотой софит". Работа выпускников курса Вениамина Фильштинского - режиссер Андрей Прикотенко, актеры Ксения Раппопорт, Игорь Ботвин, Тарас Бибич, Джулиано Ди Капуа. А потом была "Антигона". Костюмы - дело золотых рук Стефании Граурогкайте.

Многие были удивлены, узнав, что выставленные уникальные авторские костюмы изготовили не мастерицы ателье, пошивочных мастерских, а сшила собственными руками Стефания. Она и художник по костюмам, и художник-постановщик многих спектаклей. На псковской выставке есть даже ее натюрморты, написанные маслом. Удивилась в свою очередь и Граурогкайте:

Фото: Дарья Пичугина/"Приют комедианта"
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- А как же иначе? Кто напишет картину за художника или статью за журналиста? Сама шила, вязала, пришивала, красила… Все-таки я закончила Вильнюсскую художественную академию. В Литве все женщины рукастые, шьют, вяжут, это у нас в крови. И я с детства способна ко многим ремеслам. Нескромно так говорить о себе, но у меня золотые руки. (Улыбается). И все, что на мне надето сейчас, сама сшила.

Костюмы из Софокла я не видела лет 13. Они списаны. Театр, по-моему, должен или продать их, или подарить театральному музею, это раритет.

Тем временем

13 февраля Пушкинский фестиваль открывает еще одну выставку - "Многоликая Россия". В выставочном зале Псковского музея-заповедника будут представлены архивные фотографии Российской империи второй половины XIX - начала XX века из коллекции Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО. Вход свободный.

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