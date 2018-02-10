Сосногорская фабрика экипирует экспедицию "От Балтики до Арктики"

Сосногорская швейная фабрика из Республики Коми уже готовит путешественников к экстремальным условиям русской зимы. Каждому из 14 участников автопробега будет сшита фирменная теплая и удобная парка.

Экипировка сконструирована в полном соответствии с ГОСТом и пожеланиями участников автоэкспедиции - на куртках будут вышиты логотипы экспедиции "От Балтики до Арктики" и ее организаторов - "Российской газеты" и информационного агентства БНК.

Сотрудники фабрики, которая в прошлом году отметила свое 30-летие, уверены, что куртки выдержат лютые морозы, не промокнут в оттепель и в них будет комфортно за рулем.

- Мы много лет конструируем и шьем качественную, теплую, удобную и прочную спецодежду для разных отраслей промышленности. Уверен, наши парки согреют участников автопробега даже в самых экстремальных условиях. Как депутат Госсовета Республики Коми я рад, что мне удалось лично поучаствовать в подготовке экспедиции, которая раскроет туристический потенциал родной республики и регионов - соседей, - отметил генеральный директор фабрики Дмитрий Кологривый.

Напомним, что 19 февраля журналисты "Российской газеты" и информационного агентства БНК отправляются на Русский Север: автоэкспедиция "От Балтики до Арктики" свяжет шесть регионов страны от Санкт-Петербурга до Пустозерска. Колонну из четырех внедорожников, которой предстоит пройти 6000 километров, возглавит автомобиль именитого гонщика Антона Мельникова.

Старт большому путешествию даст знаменитый полуденный выстрел из артиллерийского орудия со стены Нарышкиного бастиона Петропавловской крепости.

Маршрут экспедиции пройдет по "Серебряному ожерелью России" и охватит Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Вологодскую область, Архангельскую область, Республику Коми и Ненецкий автономный округ. В каждом регионе участники экспедиции посетят малоизвестные памятники культуры, архитектуры и природы, пообщаются с интересными людьми, познакомятся с историей и культурой Русского Севера.