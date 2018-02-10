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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сосногорская фабрика экипирует экспедицию "От Балтики до Арктики"

Текст: Дмитрий Григорьев (Санкт-Петербург)
Сосногорская швейная фабрика из Республики Коми уже готовит путешественников к экстремальным условиям русской зимы. Каждому из 14 участников автопробега будет сшита фирменная теплая и удобная парка.
Фото: Предоставлено Сосногорской швейной фабрикой Фото: Предоставлено Сосногорской швейной фабрикой
Фото: Предоставлено Сосногорской швейной фабрикой

Экипировка сконструирована в полном соответствии с ГОСТом и пожеланиями участников автоэкспедиции - на куртках будут вышиты логотипы экспедиции "От Балтики до Арктики" и ее организаторов - "Российской газеты" и информационного агентства БНК.

Фото: Предоставлено фотослужбой информационного агентства БНКоми
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Сотрудники фабрики, которая в прошлом году отметила свое 30-летие, уверены, что куртки выдержат лютые морозы, не промокнут в оттепель и в них будет комфортно за рулем.

- Мы много лет конструируем и шьем качественную, теплую, удобную и прочную спецодежду для разных отраслей промышленности. Уверен, наши парки согреют участников автопробега даже в самых экстремальных условиях. Как депутат Госсовета Республики Коми я рад, что мне удалось лично поучаствовать в подготовке экспедиции, которая раскроет туристический потенциал родной республики и регионов - соседей, - отметил генеральный директор фабрики Дмитрий Кологривый.

Напомним, что 19 февраля журналисты "Российской газеты" и информационного агентства БНК отправляются на Русский Север: автоэкспедиция "От Балтики до Арктики" свяжет шесть регионов страны от Санкт-Петербурга до Пустозерска. Колонну из четырех внедорожников, которой предстоит пройти 6000 километров, возглавит автомобиль именитого гонщика Антона Мельникова.

Фото: Артем Локалов и Дмитрий Амелин
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Старт большому путешествию даст знаменитый полуденный выстрел из артиллерийского орудия со стены Нарышкиного бастиона Петропавловской крепости.

Маршрут экспедиции пройдет по "Серебряному ожерелью России" и охватит Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Вологодскую область, Архангельскую область, Республику Коми и Ненецкий автономный округ. В каждом регионе участники экспедиции посетят малоизвестные памятники культуры, архитектуры и природы, пообщаются с интересными людьми, познакомятся с историей и культурой Русского Севера.

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